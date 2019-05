VIDEO: Roxana Castellanos llora tras intento de asalto

CIUDAD DE MÉXICO.- Roxana Castellanos se une a la lista de famosos que han sido víctimas de la delincuencia.

Durante la tarde de este viernes, la comediante subió una serie de videos a la historia de su cuenta de Instagram donde detalla el horrible momento que vivió luego de que la intentaran asaltar.

‘‘Oigan pues me acaban de tratar de asaltar aquí en Av. Santa Fe, en el puente de Los Poetas, una ruta por la que se paga por ir y que se supone que tendríamos que ir seguros pero no’’, comentó entre lágrimas.

‘‘Venía en el carril de alta a la velocidad que se debe de ir ni más ni menos y de pronto llegó un coche atrás de mi a una velocidad bastante rápida, se me acercó, me empezó a tocar el claxon…tratar de volverme, me rebasó y me dio un golpe muy leve la verdad, casi no le pasó nada a mi coche pero se arrancó y se fue y pensé que nomás había pasado eso’’.

La conductora afirmó encontrarse bien y agradeció tanto a familia como amigos y fanáticos por preocuparse por ella.

Por último escribió que tenía el número de las placas y que más adelante contaría todo.