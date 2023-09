Video: Así reaccionó Luis Miguel al recibir brasier de una fan en concierto

Ciudad de México.- Luis Miguel sigue en la mira pública desde su regreso a los escenarios, y esta vez fue por la reacción del cantante al ver que una de sus seguidoras le lanzó su sostén en un concierto.

En los videos se puede ver cómo la prenda fue arrojada por una fan que se encontraba en el público y cayó en los pies del cantante, quien comenzó a reír y procedió a recogerlo para mostrarlo.

Como era de esperarse, los asistentes del show gritaron eufóricamente por la reacción del “Sol de México”, quien dejó la prenda en la mesa que tiene sobre el escenario.

Minutos después, la mujer que le aventó el brasier al cantante expresó lo emocionada que estaba porque el artista recogió su sostén.

“Estoy demasiado en éxtasis, pero yo fui la loca que le tiró los sostenes a Luis Miguel, y ahora recuperé mis sostenes”, declaró la fan identificada como Susana.

Además, la mujer mencionó que ella estuvo pidiendo que le regresaran su brasier, pero que nadie le hacía caso, aunque finalmente pudo recuperarlo

Y dejó mis sostén ahí, y yo por favor alguien que me devuelva el sostén, y nadie me pescaba que me los devolviera, cuando yo vi al Michael, ‘Michael Michael soy yo Susana, la que te está pasando los videos, por favor devuélvame mi sostén’, e hizo todas las movidas para que me lo devolvieran, y me devolvieron los sostenes, y tengo los sostenes, mis sostenes, ando en tet**, no tengo sostenes, pero los tocó Luis Miguel y los tengo aquí guardaditos"