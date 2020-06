Video: Así le respondió Eduardo Videgaray al hijo de Cepillín

Eduardo Videgaray y su novia Sofía Rodríguez respondieron con su singular sentido del humor a las amenazas que hizo en su contra Ricardo González Jr., hijo de Cepillín.

Luego de que el pasado miércoles González Jr. despotricara en contra de la pareja y también conductores del programa “¡Qué importa!”, es que Videgaray salió a defenderse, pero en tono de broma.

“Me pongo a tu nivel”, comentó Eduardo mientras se ponía una peluca con distintos colores y exhibía otros objetos empleados por los payasos.

Acto seguido, el conductor dijo: “me sorprende que siendo payasos no tengan sentido del humor relajen la raja, somos colegas, entre teiboleras no nos manoseamos el tubo (…) no te lo tomes tan en serio”.

Posteriormente, Videgaray le recordó a Rivera que Ricardo González le dijo “nalgas miad*s”, a lo que ella sarcásticamente replicó: “Estás equivocado, yo ya aviso, pero por si acaso uso pantalón negro, y mira ni se me nota lo miad*”.

Al respecto del romance entre ambos, luego de que el propio Payasito de la tele dijera que Sofía sostiene un romance con un “chavorruco”, refiriéndose a Videgaray, la conductora expresó: “a quién se le puede juzgar por el gusto a los clásicos, según yo decirle viejo a alguien no es un insulto… además, me juzga por lo que hago con Eduardo con lo rico que es co*** y cómo si a su edad Eduardo todavía pudiera hacer algo”.

Finalmente, el conductor terminó su réplica expresando: “si de verdad estás muy enojado, venga que se armen los guamazos sabrosos”, aunque luego subrayó que todo lo que ocurre en la televisión es mentira.