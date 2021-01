¡Victoria Ruffo regresará a las telenovelas!

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el gran éxito de la retransmisión de “Corona de lágrimas” el año pasado, Victoria Ruffo estaría alistando su regreso a las telenovelas.

El periodista Alejandro Zúñiga dio a conocer que la icónica actriz volvería a la pantalla chica de la mano del exitoso productor José Alberto “El Güero”, quien tendría en mente un nuevo proyecto para ella.

Victoria Ruffo regresa a la televisión. Me han confirmado que regresará a Televisa. Con el productor José Alberto Castro, ya las negociaciones van avanzadas y regresará a las telenovelas en el 2021”, comentó Alejandro.

El motivo por el cual Victoria no había vuelto a trabajar con “El Güero” Castro fue por el fracaso de “La Malquerida”, pues además de no tener buen rating, tuvo serios problemas con la co protagonista Ariadne Díaz.

“Recordemos que ellos (El Güero Castro y Victoria) hicieron mancuerna en una telenovela que falló, ‘La Malquerida’. Tuvo muchos errores, la química entre las protagonistas era pésima, Ariadne y Victoria se odiaban, creo que más por culpa de Ariadne, quien es muy especial en las producciones, muy quejumbrosa”, informó.

El último proyecto de Victoria fue con la comedia “Cita a ciegas” del año pasado, donde interpretó a Maura Fuentes de Salazar.

MINUTO 59:05