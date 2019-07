Victoria Ruffo abandona molesta programa 'Hoy'

CIUDAD DE MÉXICO.- Victoria Ruffo se molestó luego de que le pidieran cantar cuando ella ya había dejado en claro que no lo haría.

La actriz se encuentra en la promoción de su novela más reciente titulada: Cita a ciegas, por lo que ha estado acudiendo a varios programas, uno de ellos fue ‘Hoy’.

Según informó Juan José Origel en su programa ‘‘Con permiso’’ todo marchó bien durante la entrevista de la novela, pero fue sino hasta el corte comercial que alguien de producción se le acercó a la famosa para darle un micrófono y pedirle que cantara, en es momento Ruffo se molestó y dijo que ella no cantaba dejado y se fue.

Este tipo de peticiones no son nuevas, pues en el programa se ha hecho costumbre hacer dinámicas en las que los conductores ponen a cantar a los invitados frente a las cámaras.

Al parecer, Ruffo ya había acordado previamente que no cantaría, pues no le gusta hacerlo, por lo que le molestó que no se respetara el acuerdo y decidió marcharse del programa.

La nueva telenovela de Ruffo se transmitirá por Las Estrellas, en donde ella interpretará a Maura, y que es producida por Pedro Ortiz de Pinedo.