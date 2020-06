Victoria Beckham admite que usaba ropa ajustada por inseguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- El estilo de Victoria Beckham ha ido cambiando conforme pasan los años y recientemente confesó que la “ropa ajustada” que usaba eran un “signo de inseguridad”.

Mientras platicaba con estudiantes de moda del Reino Unido recién graduados, se le preguntó a la diseñadora si alguna vez se ha sentido confundida sobre su estilo personal y ella respondió: “Cuando estaba en las Spice Girls había estilistas que vestían al grupo, pero en mi vida personal nunca he trabajado con un estilista”.

“Solía usar muchos vestidos estructurados con corsetería, y todavía tengo algunos de esos vestidos, pero mi estilo personal se ha vuelto más relajado. Mirando hacia atrás, supongo que era una señal de inseguridad que siempre usara ropa muy ajustada”, agregó.

Foto: Tomada de la red

Sin embargo, con el paso del tiempo, Victoria Beckham se ha dado cuenta que no tiene nada que “probar” y mucho menos cuando se trata de estilo.

“Mi confianza definitivamente ha crecido a medida que envejezco. Sé lo que funciona en mí, lo que se ve bien, lo que me hace sentir segura y cómoda. No siento que tenga nada que demostrar ahora en la forma en que me visto”.

Hace poco tiempo, la diseñadora se apoderó de los titulares porque su hijo, Cruz Beckham compartió una selfie en la que aparecen posando frente a un espejo en batas de baño y en el pie de foto escribió: “Aparentemente mi madre sonríe”. Su esposo no dejó pasar la oportunidad y se burló de ella de una forma super divertida: “¿Qué tan blancos son los dientes de tu mamá @victoriabeckham? Es Ross de Friends”, escribió junto a un emoji de un diente.

Victoria ha dado varias declaraciones del por qué casi nunca sonríe en las fotos. El año pasado en una entrevista a Glamour UK, la diseñadora dijo que: Está empezando a abrazarse y sentirse lo suficientemente cómoda como para sonreír públicamente y bajar la guardia.