Víctimas de Eleazar Gómez se enojaron con Tefi Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar Gómez consiguió este jueves su libertad condicional, luego de cuatro meses de batalla legal por violencia familiar equiparada contra Stephanie “Tefi” Valenzuela.

La condena que recibió el protagonista de “Atrévete a Soñar” no fue del agrado de muchos colectivos feministas e internautas que pedían una pena más severa.

Sin embargo, las más afectadas por este suceso fueron las ex novias de Eleazar, quienes están molestas con Tefi Valenzuela por haber aceptado un trato, que es el pago de la reparación de daños, así como una orden de restricción en su contra, cambiar de domicilio y terapia psicológica por los próximos tres años.

De acuerdo al periodista Marco Antonio Silva, las ex parejas del cantante están sentidas con la peruana por haber llegado a un arreglo con su victimario y facilitarle la libertad condicional por tres años en vez de pagar su delito en prisión.

Las otras víctimas estaban molestas con Tefi Valenzuela porque hizo el gran escándalo y en lo oscurito se estaban arreglando entre abogados para llegar a un acuerdo. Están molestas y sentidas”, dijo el periodista en su canal de YouTube.

“Hay una actriz que dijo que incluso ella va a ir a ratificar su denuncia contra Eleazar (Jeanette Karam), lo que podría ocasionar que pudiera volver a regresar al reclusorio. Ahora por este caso”, expresó el crítico de espectáculos en su canal de YouTube.

Jeanette Karam es otra famosa que denunció formalmente a Eleazar por violencia durante su relación sentimental. A través de su cuenta de Instagram, se dio a conocer que el mismo día en que el actor salió de prisión, ella acudió a ratificar su denuncia.

“Mientras Eleazar Gómez salía del Reclusorio para gozar de su libertad condicional al ofrecer ‘reparación del daño’, nuestra compañera Jeanette Karam interpuso una segunda denuncia contra este sujeto por violencia. Hoy no te soltamos hermana, no estás sola. Los agresores van a la cárcel, no a sus casas”, dice una historia de Instagram.

Esto significa que, con el antecedente de Tefi, Eleazar podría regresar a la prisión gracias a este nuevo enfrentamiento legal.