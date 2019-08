Víctima de Jorge Reynoso es su familiar y tenía 10 años; da primeras declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras ser detenido y acusado de indecencia con una menor considerado como un caso de felonía en segundo grado, Jorge Reynoso salió de prisión con un grillete electrónico, sin su pasaporte, de buen ánimo y arrastrando una mochila.



De acuerdo con los documentos que se presentaron como denuncia, la víctima es su familiar y tenía 10 años cuando los hechos ocurrieron en el 2006. En dichos escritos se relata que la menor se estaba preparando, ella sola, para una boda cuando Reynoso se le acercó la sentó en sus piernas y la empezó a tocar inapropiadamente, según Telemundo.



Tras su salida, el hijo de David Reynoso habló para las cámaras y expuso que él se encontraba en Monterrey cuando le hablaron para comunicarle que había una denuncia en su contra en Edinburgo, Texas.



Me llamaron para decirme que había algo muy grave en mi contra y que había una orden de presentación, que aquí (en Estados Unidos) le dicen orden de arresto. Me vine inmediatamente y cruzando el puente las autoridades me trataron muy bien y hasta me estaban esperando", comentó.