Vicente Fernández: recae su salud por falla de pulmón

Ciudad de México.- El estado de salud de Vicente Fernández y sus complicaciones han seguido dando de qué hablar, ya que durante las últimas horas se ha revelado que el cantente sufrió una recaída desde su terapia intensiva en meses pasados.

El día de hoy, durante la trasmisión de Venga la alegría, los presentadores compartieron posible información sobre el estado del Charro de Huentitán, ya que uno de sus pulmones presentó fallas.

Me preocupa que Alejandro Fernández no haya desmentido este rumor, este trascendido, de que no la está pasando bien. Sabemos que regresó a terapia intensiva, sabemos que hay una situación pulmonar que no está terminando de ceder. Al parecer, esto está empeorando todo”

Comentó Ricardo Cásares.

La declaración de Alejandro Fernández

“Alejandro dice: ‘No tengo nada que decirte’, cuando la familia siempre había desmentido los trascendidos. Por eso me sorprende (...) esa parte se la guardó y cuando se ha dicho algo de la salud de su familia que no es verdad, lo primero que se dice es ‘no es cierto, son tonterías, son mentiras’”, añadió el conductor.

Por su parte, Flor Rubio habló de los trascendidos sobre la sospechada falla en la salud del intérprete de “Mujeres Divinas”. “Para ser específicos, lo que se dice como trascendido es que uno de sus pulmones empeoró y que eso agrava la situación de Vicente Fernández. No hay un pronunciamiento oficial”, comentó, para después hacer énfasis en que estarían atentos a los comunicados que emite el parte médico.