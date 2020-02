Vicente Fernández celebra 80 años de años de vida

GUADALAJARA.- El cantante mexicano Vicente Fernández cumple este lunes 80 años de edad alejado de los escenarios pero sin olvidar sus raíces y su profundo amor por la música que lo ha arropado durante casi cinco décadas de carrera.

Fernández tendrá este 17 de febrero una celebración privada en su rancho Los tres potrillos, ubicado a las afueras de Guadalajara, algo que no impidió que sus seguidores festejaran y le mostraran su cariño.

El domingo, el cantante de rancheras asistió al tradicional campeonato Charro, que se realiza en su honor en un recinto de su propiedad y donde sus seguidores le regalaron un pastel de cumpleaños.

Fernández escuchó las tradicionales "Mañanitas", apagó las velas, mordió el pastel y quiso devolver el regalo cantando algunas de sus canciones que su público coreó de principio a final.

“Es muy difícil recordar tantos años, pero los que viví en mi carrera me los llevo muy adentro de mi corazón y para mí siempre va a ser el público una cosa que llevaré como mi familia, los querré siempre como tal", dijo a medios de comunicación

El intérprete de "El rey" y "Mujeres divinas" aseguró que ver a niños y jóvenes cantar sus temas, y darse cuenta de que el público lo sigue recordando, lo llena de satisfacción. Y aceptó que extraña sentir los aplausos en el escenario.

"Extraño los aplausos y cantar pero siempre dije que me iba a retirar antes de que mis facultades empezaran a mermar", recalcó.

Vicente Fernández presentó este fin de semana su tequila Los 3 Potrillos añejo y extra añejo cristalino, que tiene su firma y algunas frases célebres.

“Es el tequila que mandamos a fabricar y se llama Los 3 Potrillos, que trae mi firma y adentro dice 'Mientras usted no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar'. Todo el mundo se hace un tequila, y el tequila es la tradición de México, es la bebida tradicional de México, entonces yo no me podía quedar atrás.

"Lo que pasa es que yo nunca haba querido mientras estaba en mi carrera, pero ahora ya me retiré, no estoy vendiendo drogas, es una bebida para cuando las comidas, se echen un aperitivo, no no es para que se pongan borrachos que lo tomen con medida y cada trago que se echen de acuerden de alguien que los quiere mucho… ¡Mientras ustedes no dejen de tomar, yo no dejo de cantar [risas]”.