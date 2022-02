Vicente Fernández Jr. se expresa por protagónico de Pablo Montero en serie de Chente

Ciudad de México.- El hijo de Vicente Fernández se expresó en cuanto a las series que se están preparando sobre la vida de su padre, se trata de la que autorizó su padre antes de morir, y la que prepara Televisa y Univisión.

En la versión de Televisa se presume a Pablo Montero como protagonista en la serie no acreditada por la familia Fernández, por lo que ahora Vicente jr se ha manifestado al respecto.

No tengo razón de cómo vaya a ser, sí es una persona que conocemos desde niño, no lo voy a negar ni tengo por qué negarlo, le deseo todo lo mejor, en los proyectos que haga y en el compromiso de esta carrera, que implica para su público y lo que ha ganado”

Dijo el artista durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Jr. hubiese querido ser Chente?

Sobre los cuestionamientos acerca de si le hubiese gustado interpretar a su padre en un proyecto así, Jr. respondió: “No, no, ¿quién se parece más?, pues sí yo ¿no?, me gusta más ser como me tocó ser, vivir y ser hijo de una leyenda y llevar su nombre, que lo llevo con mucho orgullo, y esa fue la mejor herencia que me pudo dar”.

Sin embargo, al preguntarle sobre el proceso de la serie sí autorizada, que está bajo producción de Netflix y Caracol TV. Vicente negó tener conocimiento al respecto. “No, no son temas que tenga que verlos yo, puesto que lo autorizó mi papá, y él sabía todo lo que se iba a expresar ahí”.

Por otra parte, al hablar de cómo recordarán a su padre este 17 de febrero, fecha en que don Vicente cumpliría 82 años de vida, el también cantante dijo: “Siempre se lo festejamos, ahora esperamos tener una misa, y hay un evento charro que se va a hacer, pero ya deben de saber todos ustedes”.

Finalmente, Vicente Fernández Jr. confesó que no ha sido nada fácil adaptarse a la vida sin don Vicente. “Hemos ido saliendo poco a poco, es algo que se tiene que aprender a vivir con eso, pero que estamos seguros que desde donde él está nos está mandando bendiciones y nos seguirá cuidando toda la vida”.