Vicente Fernández Jr. aclara rumores sobre motivos de su divorcio

GUADALAJARA, Jalisco.- Hace unos días se reveló que Vicente Fernández Jr. se divorciará de su esposa Karina Ortegón, con quien compartió 4 años de matrimonio.

Se rumoreo que Vicente maltrataba física y psicológicamente a Karina y que esos eran los motivos de su separación.

El hijo de “Chente” confesó al respecto cuáles son los verdaderos motivos de su ruptura y aclaró especulaciones.

A ninguna mujer le he puesto una mano encima, más que solo para hacer caricias”, declaró.

Fernández aseguró que sería incapaz de maltratar a una dama ya que su madre es una gran mujer y lo educó para no hacerle daño a nadie.

“Fueron 4 años maravillosos, fueron 4 años que no hubo cicatrices, no hubo heridas y que tengo el mejor de los recuerdos…Siempre he estado al lado de grandes damas”, mencionó.

El cantante afirmó que está agradecido con la mujer que será su exesposa y con la familia de ella, por compartir hermosos momentos.

Para finalizar, Fernández Jr. reveló que el exceso de trabajo es el verdadero motivo de su separación.