Vicente Fernandez Jr cumple 11 meses de amor

La historia de Mariana y Vicente Fernández Jr cumple hoy once meses de felicidad.

El potrillo mayor de Don Vicente Fernández compartió en Instagram un texto dedicado a su mujer, con quien ha hecho viajes en solitario y con la familia de ella, ha sido partícipe de cumpleaños, de momentos únicos al lado de la llamada Kardashian mexicana.

“Estos once meses has dejado felicidad, amor, paciencia, lecciones,aprendizaje, haz dejado huellas, no cicatrices! Fue parte del mensaje que Fernandez Jr le escribió a su amada novia.

La relación ha recibido elogios, pero también señalamientos, pues al tener una mujer muy escultural y despampanante como la tapatía, y además mucho más joven que él, ha provocado en “Vicentito” como le llama de cariño, que este se muestre en la onda chavorruco o teniendo actitudes de adolescent.