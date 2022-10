Verónica del Castillo niega haberle robado el novio a Alma Cero

Ciudad de México.- Tras los rumores de que Verónica del Castillo le robó la pareja a Alma Cero, la hermana de Kate del Castillo defiende su relación con René de la Parra.

Lo anterior, luego de que la actriz se quejara que la periodista, a quien consideraba su amiga inició de forma poco apropiada su romance con su ex pareja.

“La verdad yo le agradezco mucho que sea tan linda y que diga que me consideraba su amiga, yo no puedo considerar una amiga a alguien que vi una sola vez en mi vida”, respondió Verónica ante las preguntas de la prensa durante su llegada a un evento realizado en la Ciudad de México.

Foto: Agencia México

Verónica del Castillo se defiende

De la misma manera, la hija de don Eric del Castillo recalcó que ella sería incapaz de entrometerse en cualquier tipo de relación sentimental.

“Yo le pedí a Dios un hombre de fe, un hombre que hubiera sufrido muchísimo, y un hombre que tuviera su situación económica resuelta, y Dios me lo trajo, se los juro que lo atraje por ley de atracción, por ley de intención y por las buenas, yo no le he bajo nada a nadie”, explicó.

Por último, Verónica se defendió de los rumores que apuntan a que ella mantiene a René, y ante las cámaras del programa Chisme No Like aseguró que hasta el momento él ha pagado todo en sus citas.

“¿Tú me ves lista o tonta?... por eso, como mujer inteligente, ahora sí que ya supe lo que es mantener a medias a alguien, nunca más lo haría, cada vez que salimos él paga todo”, dijo al respecto