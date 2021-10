Verónica Toussaint revela que padece cáncer de mama

MÉXICO.- La conductora mexicana Verónica Toussaint, decidió sincerarse con el público y tomar como punto de partida el inicio de octubre, que es el mes del prevención del cáncer de mama. Por lo que quiso revelar con los televidentes que ella es una de las personas que padece de este cáncer, la principal enfermedad que causa la muerte de las mujeres mexicanas.

Fue durante la emisión del programa "Que chulada" de Imagen TV, que la actriz relató que hace poco más del mes fue diagnosticada con esta terrible enfermedad, la cual la tomó por sorpresa, pues admite que a nadie lo preparan lo suficiente para luego comentarles que tiene cáncer.

Nadie te prepara cuando te dicen: Tienes cáncer. Esta vez, me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes en este foro, con mis ‘chuladas’”. Es un proceso muy intenso para mí y los que me rodean", expresó la conductora durante su show.