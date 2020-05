Verónica Macías ha aprendido a vivir con una marca en el rostro

Hace tres años, Verónica Macías tuvo un accidente que pudo haber sido fatal, pero que solo que le dejó una pequeña hendidura de un lado del rostro y que hoy sobrelleva de la mejor manera, hasta compartió en su Instagram que esa es una de la razones por las que sólo se toma fotos de un lado del rostro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la comediante y conductora compartió esa experiencia.

"Hace tres años fui a un restaurante y no me cayó bien la comida, vomité toda esa noche, me puse muy mal, vomité tanto que en la mañana que me levanté, me desmayé y me pegué tan fuerte en el piso, que se me hundió el pómulo. Qué bueno que no me destrocé la nariz, fui con médicos, me trataron de rellenar allí la mejilla un poco. Ahora cuando me río sí se me ve una cicatriz, uso maquillaje y cuando grabo procuro estar del lado derecho".

Aunque Verónica Macías dice que ella sí ve su cicatriz, procura maquillarse siempre y ya sabe cuáles son los ángulos que le quedan mejor, ha aprendido a vivir con ello y es feliz. El sábado pasado a las 20:30 horas, estrenó su programa "El humor de mi vida", por el canal a+ de TV Azteca, un formato donde puede explotar el humor familiar, y del que además, es productora.

"Hay sketches, hay humor, es como un reality, llego con cámaras a las casas de los artistas y mi primer sorprendido fue Tony Balardi, fui a su casa y salió en pijama, es un programa de mucha comedia", dijo la conductora.

Otros de sus invitados al programa serán Alfredo Adame y Juan Carlos Cassasola. Entre semana también es conductora del programa "Ponle de noche", que se transmite a las 22:30 por el mismo canal y que tiene un tono distinto.

"'Ponle de noche' tiene temas muy variados como sexología, hay un fantasmólogo, se toman temas más fuertes y por el horario así se permite, allí estoy como conductora".

Feliz de estos dos formatos que la han mantenido muy ocupada durante la cuarentena, Verónica dice que tiene varios planes a futuro, uno de ellos es poder revivir "El balcón de Verónica", que era una sección del programa "Ándale", famoso en los 90.