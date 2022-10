Verónica Castro se defiende por acusaciones de conversaciones indebidas con menores

Ciudad de México.- Verónica Castro se expresó sobre los señalamientos que han surgido en recientes días respecto a las pláticas que tuvo con jovencitas menores de edad durante la pandemia.

Tras poco más de una semana de haber anunciado su retiro de las redes sociales por dicha situación, la actriz dio una entrevista telefónica a Ventaneando para defenderse de las acusaciones.

No, absolutamente nada… habla uno en doble sentido, tonterías, pero en realidad meterse a hablar con unas criaturas, te lo juro, a mí me da asco. Lo que acaban de decir esas gentes es de terror”

Dijo Vero.

Empatiza con padres

Acto seguido, Castro aseguró tener empatía con los padres de las jóvenes con las que platicaba vía remota, y destacó: “Lo que acaban de decir esas gentes es de terror. Es que si yo fuera una mamá, viendo a mi hija, que le están haciendo un daño, sería la primera en saltar”.

Al respecto de la invitación que le hizo a las adolescentes para visitar su casa en la playa, Vero manifestó: “Sí, yo siempre, a que quiera, siempre les hago la invitación, a ustedes, a mis amigos, a mis compañeros, cuando vengan por Acapulco, si quieren pasar, si quieren llegar, lo que quieran, yo soy una persona que abro las puertas de su casa, no hay nada que esconder, no hay nada qué guardar, no hay nada qué cuidar, bueno a mí”.

El regalito para la abue

Sobre los comentarios que supuestamente realizó cuando se hizo viral el video íntimo de Gabriel Soto, la madre de Cristian Castro dijo:

“Yo no lo había visto, pero todo mundo lo vio, y ellas lo tenían, en ese grupo lo tenían, obvio son jóvenes, están en la edad de descubrir cosas. [Me comentaron] ‘te tenemos un regalito abue’ y dije ‘¡Ah, caray!, ese regalito si está muy bien, pero ni al caso’, no tengo nada que ver con ese tipo, ni por su edad, yo estoy más allá del bien y el mal, y es algo con lo que llegaban ellas”, detalló.

Finalmente, Verónica Castro aseguró que hasta el momento continúa manteniendo contacto con la mayoría de las chicas que participaban en los chats y videollamadas, además de puntualizar que su equipo de abogados actuará de la mejor manera para afrontar las acusaciones en su contra.