Verónica Castro revela que la ex de Cristian Castro lo plantó en cumpleaños de su hija Rafaela

Ciudad de México.- Una de las hijas de Cristian Castro celebró su cumpleaños número 8, mismo al que la ex pareja del cantante habría sido invitada, pero no llegó.

Por medio de su cuenta de Twitter, Verónica Castro confesó que la madre de Rafaela lo habría dejado plantado con la fiesta para su hija.

Cris le preparó su festejo, pero no llegó espero se puedan encontrar en algún momento. ”

Escribió la artista junto a un anunció en donde se informaba que a la misma hora la niña estaría en una convivencia.

Si bien, previamente Castro habría compartido en Instagram su tristeza por no poder acompañar a su nieta en su festejo ya que se encontraba en Colombia y Verónica en México.

“Felicidades @rafaelacastroficial ya creció ya voló ️ ”, expresó la artista al lado de un video donde abuela y nieta comparten distintos momentos juntas.

Hasta el momento Cristian Castro no se ha pronunciado sobre el tema, que por ahora causa gran sorpresa, pues desde el nacimiento de la niña, tanto el intérprete de “Lloran las rosas” como su ex habían demostrado no tener ninguna diferencia.