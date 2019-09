Verónica Castro habría dejado a Yolanda Andrade por esta mujer

CIUDAD DE MÉXICO.-A casi una semana de que comenzaran los dimes y diretes entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, una publicación reveló que el verdadero problema entre las conductoras son los celos de Yolanda, pues a pesar de que la relación entre ambas fue hace 15 años, no supera que La Vero la haya dejado por otra mujer.



De acuerdo al medio, una persona cercana a Castro, contó que a pesar de que su amiga niegue su romance y boda simbólica con Andrade, todo es verdad, pero tiempo después decidió andar con otra mujer llamada Lizzie Barrera, de Monterrey, y eso es algo que a Yolanda le siguen doliendo.

Yolanda y Verónica se conocieron en el 2000, pero en 2003 coincidieron en Big brother VIP 2; Yolanda entró como participante y Vero era la conductora. Entre ellas surgió una bonita amistad que poco a poco se fue convirtiendo en una bonita relación. En 2004 ellas hicieron un viaje por Europa, y una noche se casaron en Ámsterdam, Holanda”, contó la fuente.

“Cuando se casaron Yolanda tenía 31 y Verónica 50; las dos estaban preciosas en aquel entonces y la boda se realizó cuando ellas estaban bien pachecas, y fue una ceremonia simbólica, sin un papel de por medio. De hecho, quien supo de ese viaje fue el diseñador Mitzy, porque él las vio en el aeropuerto cuando regresaban de ese viaje y él fue el primero al que le dijeron que se habían casado”, detalló.





Sobre cómo era su romance, la persona relató: “Durante varios meses vivieron en un departamento en Polanco. En ese entonces Verónica ya no estaba tan cerca de su mamá y se la pasaba con Yolanda. En el departamento de Polanco se hacían unas fiestas increíbles que terminaban al otro día y más de una vez Verónica le llevó serenata a Yolanda”.

He escuchado las entrevistas que varios medios le han hecho a #VerónicaCastro y la que #JavierPoza le hizo a #YolandaAndrade y éstas son mis conclusiones:

1. Yolanda no mintió diciendo que se casó en ceremonia simbólica y que ambas en ese momento se amaban. pic.twitter.com/UWoRP5KsJT — Lupita Reyes (@LupitaReyes) September 6, 2019



Acto seguido, reveló el motivo de su ruptura. “Terminó porque Verónica era muy celosa con Yolanda, creía que ella le ponía el cuerno. Entre las escenas de celos y que Verónica le pedía que su relación fuera secreta, Yolanda se cansó y decidieron darse un tiempo”.



Posteriormente, la fuente dijo que, aunque ya no mantenían su romance, Yolanda y Verónica seguían hablándose, “pero todo cambió cuando llegó a la vida de Verónica una conductora llamada Lizzie Barrera, que la enamoró y la hizo olvidar a Yolanda”.





“Vero conoció a Lizzie a finales de 2007, pero sí te puedo asegurar que Verónica se enamoró de inmediato, porque, aunque esta mujer es el diablo, ella no la ve así. Lizzie la manipula de una manera que no te imaginas; incluso ella es la que decide todo en torno a su vida personal y profesional (…) luego de que Vero se separara de Lizzie, Yolanda la buscó para retomar su relación, pero como Verónica estaba muy enamorada de Lizzie, regresó con ella y a Yolanda eso la molestó muchísimo. Ésa es la molestia de Yolanda, que, pese a que Verónica sabe que Lizzie la manipula, la ha aislado de su familia y maneja mal su carrera, la prefirió a ella sobre Yolanda. Eso le partió el corazón porque ¡Yolanda ama a Verónica!”, agregó.

Después, la persona dio detalles de lo que sucedió entre Vero y Yolanda luego de que la segunda confirmara su relación en entrevista con Poza.





“En cuanto se acabó la entrevista con Javier Poza, Verónica empezó a mandarle whats para que le explicara qué había pasado, por qué había faltado a su compromiso con ella de nunca revelar lo de su matrimonio simbólico, que ese secreto se lo iban a llevar a la tumba, pero Yolanda le dijo que no era para tanto, que no pasaba nada. Verónica la mandó al diablo; le dijo que se olvidara de ella, que se arrepentía de haber estado algún día a su lado. Verónica, cuando se enoja dice muchas malas palabras, entonces, de pende$% y de estúpida no la bajó. Pero Yolanda le contestó que todo era su culpa”.



Finalmente, esta persona aseguró que Vero decidió salir a desmentir todo por instrucciones de Lizzie, e inclusive las cosas que ha dicho del tema en redes sociales también las ha escrito la pareja de Verónica, por lo que las personas que son cercanas a Castro consideran que no es una buena relación para ella.