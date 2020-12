Verónica Castro envía emotivo a su madre hasta el cielo, quien hoy cumpliría 86 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro enterneció a sus seguidores al publicar un clip en sus redes sociales, dedicado a su madre Socorro, quien falleció el pasado 24 de abril, en la Ciudad de México.

La estrella de “Rosa Salvaje” envió un mensaje a su mamá con un video titulado “Una Carta Hasta el Cielo”, el cual publicó en su cuenta de Instagram hace poco más de dos horas y en el que expresa lo que una persona que partió de este mundo habría querido para sus familiares que aún siguen con vida.

No he muerto, sólo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza”, reza uno de los párrafos del poema, mientras que en el pie de foto la actriz le escribió: “Mamita te extraño”.