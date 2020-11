¡Verónica Castro devastada por la muerte de Maradona!

CIUDAD DE MÉXICO.- Verónica Castro se ha mostrado muy conmovida ante la noticia del deceso de Diego Armando Maradona, y a través de su cuenta de Twitter ha enviado algunos mensajes ante la partida del astro del fútbol.

“QEPD… Le vamos a extrañar… Tan bellos recuerdos con su familia con sus hijas en programas en la cancha tantos momentos vividos. El 10 Manos palma contra palma Corazón rojo”, escribió en sus primeros mensajes.

Acto seguido, Vero también recordó el día en que Diego Armando recibió a su hijo Cristian en su programa de televisión en Argentina.

QEPD �� Le vamos a extrañar �� https://t.co/Rx40KIaIyq — Verónica Castro (@vrocastroficial) November 25, 2020

A su vez, en redes sociales han recordado la anécdota que en su momento contó el periodista Fernando Schwartz durante la transmisión del podcast llamado “Sin Escaleta”, cuando Maradona le concedió una entrevista a cambio de conocer a la actriz mexicana.

Tan bellos recuerdos con su familia con sus hijas en programas en la cancha tantos momentos vividos . El 10 ��❤️ https://t.co/ccGWouAYIq — Verónica Castro (@vrocastroficial) November 25, 2020

“Cuando Jacobo me dijo un día, vete por Maradona al aeropuerto, y si regresas sin él mejor no regreses, pues convencer a Maradona ahí en el aeropuerto fue una labor titánica… no quería ir… le dije así como quieres triunfar tú en la cancha yo quiero triunfar en lo mío y si no vas me vas a meter en un problemón, lo sensibilicé, Maradona se fue conmigo al estudio, y en el camino me decía: ‘bueno, me debes una eh, me tienes que presentar a Mariana’. Le dije yo te presento a Mariana, nada más que en México hay miles de Marianas, la que me digas cuál no hay bronca, (me respondió) ‘ah, la de Los hijos también lloran’, era a Verónica Castro, entonces logramos que Verónica Castro al día siguiente fuera a dar la patada inicial de un partido para que Maradona la conociera”, contó Schwartz.