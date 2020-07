Ventas de publicaciones de J.K. Rowling disminuyen tras polémica con la comunidad transgénero

ESTADOS UNIDOS.- El mundo de la publicación disfrutó de un aumento en ventas a medida que la temporada de lectura de verano comenzara en junio. No obstante, hubo una famosa autora que no le fue tan bien, pues J.K. Rowling no ha generado un buen crecimiento desde la polémica en la que estuvo envuelta tras dar a conocer su opinión sobre las personas transgénero.

Según informa Variety, el mes pasado, las ventas de libros impresos en ficción en general aumentaron un 31,4% en los EE. UU. Desde mayo, según las cifras de NPD BookScan, con títulos de ficción en los sectores de adultos, jóvenes y jóvenes, todos con un crecimiento similar de dos dígitos. La autora de la serie "Harry Potter", por el contrario, vio que sus ventas de libros impresos en los Estados Unidos aumentaron solo un 10.9% en junio. Las ventas de "Harry Potter", incluidos los títulos con licencia no creados por Rowling, aumentaron aún menos, solo 7.7% durante el mes. Si bien las cifras de BookScan no tienen en cuenta otros puntos de venta, como libros electrónicos, ventas a bibliotecas y ventas directas de editores, sí señalan una caída notablemente repentina y aguda en las ventas impresas de los libros de Rowling.

Los retornos rezagados para Rowling son especialmente significativos teniendo en cuenta que en 2019, sus ventas de libros impresos en junio aumentaron junto con las ventas para el resto de la industria: 35.2% para el autor en comparación con 33.3% para la ficción en general, según NPD BookScan. (Rowling lanzó cuatro nuevos títulos de "Harry Potter" en 2019 conectados al audiolibro de "Historia de la Magia", pero solo fueron versiones de libros electrónicos, y los primeros dos títulos se estrenaron el 27 de junio, por lo que no tienen en cuenta estas cifras de ventas .)

"Mirando el desempeño [de Rowling] contra el resto del mercado, especialmente en comparación con su desempeño en 2019, que fue muy consistente con el resto del mercado, creo que está deprimida", dice Kristen McLean, analista y directora ejecutiva de negocios. desarrollo en el Grupo NPD. "Ciertamente tiene un rendimiento inferior al resto del mercado, comparativamente, en dos tercios".

La desaceleración de las ventas de Rowling en junio tampoco es consistente con sus ventas de impresiones para el resto del año, que aumentaron un 26.5% en comparación con el primer semestre de 2019. McLean apunta a un repunte general en el sector de títulos juveniles a partir de marzo - primero, en la no ficción, ya que los padres se apresuraron a encontrar formas productivas de ocupar el tiempo de sus hijos mientras las escuelas cerraban a raíz de la pandemia.

Pero luego, en junio, las ventas de Rowling se tambalearon, mientras que el resto de la industria aumentó. Si los títulos de "Harry Potter" hubieran aumentado al mismo ritmo que el sector juvenil en general en junio, podrían haber ganado hasta $ 2 millones más en ventas totales, según datos de NPD BookScan. Del mismo modo, si las ventas de Rowling siguieran el mercado de ficción en general, sus libros podrían haber ganado más de $ 1.7 millones en ventas totales.

McLean declinó especular sobre por qué, citando la falta de investigación del consumidor. Pero es difícil ignorar que, desde la primera semana de junio, Rowling ha recibido críticas generalizadas después de que ella comenzó a expresar repetidamente puntos de vista polémicos sobre la identidad transgénero.