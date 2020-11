Ventanenado y Pati Chapoy se le va con todo a Lupita Jones ¿por irse a Imagen Televisión?

CIUDAD DE MÉXICO.-Ventanenado va enserio contra Lupita Jones, todo esto porque se fue a Imagen TV, y según dicen se fue en malos términos de la televisora del Ajusco.

El periodista Dael Quiroz comentó que Jones ya es atacada por Pati Chapoy y por varias personas de su programa.

"Ya saben el mitote de Sofía Aragón contra Lupita Jones. Jones le dio con todo a Sofía, dijo que venía de muy abajo, que tuvo un pasado tormentoso, y bueno, de perra no la bajó. Ayer (martes) en Venga la Alegría defendieron y tomaron una postura a favor de Sofía, que corresponde con la situación de TV Azteca, más tarde en Ventanenado atacaron a Sofía y apoyaron a Lupita... Pues que creen, que más se tardo en acabar el programa de ayer (martes) cuando Chapoy recibió una llamada para informarle, por si no estaba enterada, que Lupita Jones ya no trabajaba en TV Azteca, que estaba trabajando en Imagen Televisión, incluso el primer programa ya había salido al aire", declaró.

Agregó:

"Lupita, como en Televisa, no se fue de Azteca en los mejores términos, y ayer (miércoles) ya comenzaron a atacar a la Jones en Ventanenado".

Ximena Navarrete apoya a Sofía Aragón tras dichos de Lupita Jones

Es solamente una historia de Instagram, pero una historia con un texto que tiene mucho que ver con lo que ocurrió ayer martes con Lupita Jones y Sofía Aragón. La ganadora de Miss Universo 2010 escribió un mensaje tocando dos temas importantes: el empoderamiento de las mujeres y los adjetivos calificativos que se usan para ellas.

"'Empoderar a las mujeres' no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: 'empoderar mujeres', porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo".

En la segunda parte de su mensaje, Ximena Navarrete expresó: "Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano".

En un mensaje difundido por Instagram este martes (mismo que ya no se encuentra disponible), Lupita Jones dijo, entre otras cosas, los problemas con los que Sofía llegó a su organización, además que, al igual que sabía los de ella, tenía conocimiento de los de todas las concursantes.

"Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica (...). Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí me empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye".