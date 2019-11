Ventaneando le responde contundentemente a Yuridia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace un par días Yuridia acudió a su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que una reportera de Ventaneando había realizado un "pancho" a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán, para lograr una nota.

La cantante incluso culpó al programa de hacerle bullying. Por si fuera poco, reveló a sus seguidores que padece que ‘‘fobia social’’, por lo que se le dificulta pasar tiempo tanto con sus admiradores como con los medios.

"A mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen 'Pancho' para después tener su nota y poder inventarle a la gente y poder contarles algo que no es. Cuando estaba cantando me sentí súper bien y cuando llegué a mi cuarto otra vez me sentí triste por lo que había pasado en el aeropuerto", señala la famosa, ‘‘Yo sé que ya me ha pasado muchas veces y bueno avisarles que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver’’.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el programa Ventaneando, en donde dieron a conocer varios videos en los que se demuestra que la reportera no se había tirado al suelo como la cantante lo había señalado.

Daniel Bisogno comentó que la estrella tiene una voz privilegiada, pero:

‘‘Es su peor enemiga, Yuridia es su mayor autosaboteadora, ella misma se hace pedazos todo el tiempo, el talento le estorba’’.

Pati Chapoy aseguró que una persona del equipo de Yuridia, "agredió" a la reportera de Ventaneando, asimismo, pidió a la cantante buscar ayuda profesional ante la supuesta "fobia social" que padece.