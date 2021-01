Ventaneando: Estos fueron los primeros empleos de sus ahora conductores

Ciudad de México.- La carrera para llegar a ser un presentador de televisión preparado y profesional es muy larga, son muchos los estudios y experiencia que se deben reunir en el camino, pero para la mayoría de las personas del gremio, su primer empleo no tuvo nada que ver con medios de comunicación.

En el programa del jueves, la titular de “Ventaneando”, Pati Chapoy, recordó junto a su equipo de presentadores de espectáculos cuáles fueron sus primeros empleos, que les permitieron ayudar a sus familias, seguir estudiando y llegar hasta dónde están hoy.

Pati Chapoy recordó que ella en su juventud trabajó de costurera para ayudarse a seguir estudiando y apoyar a la economía de su familia. Una amiga le preguntó si sabía coser y ella dijo que si, de este modo terminó trabajando para el diseñador Pier Cardin.

La periodista hizo un vestido totalmente cosido a mano para el diseñador cuando era joven. “Dure una semana por que me di cuenta, en ese tiempo, que necesitaba lentes. Entonces para mí fue muy complicado, pero terminé el vestido en una semana, me pagaron, pagué la escuela y busque otra chamba", así lo narró la titular del programa de espectáculos.

LINET PUENTE

La presentadora Linet Puente dijo haber trabajado en un parque recreativo, pero no fue la única profesión que desarrolló, "Hay que hacer de todo. Todos en algún momento hemos trabajado, además de lo que hacemos u haciendo otras cosas", expresó

Puente platicó durante la transmisión del jueves, que ella no solo ha trabajado en televisión, sino que tuvo distintos empleos para salir adelante. "Recuerdo que yo trabajaba en un parque de diversiones aquí cerquita. Me puse a vender lentes, pasteles", recordó Linet.

Además la conductora recordó el gusto que sintió al recibir su primer quincena, pero también la tristeza de perderla; "En el parque de diversiones te pagaban en una bolsita junto al recibo y te daban tu dinero. Yo me la guardé aquí (señalando el bolsillo del saco) y ese día trabajé en la mañana y me quede en el parque de diversiones en la tarde para divertirme, pero al llegar a mi casa ¡No traía mi quincena!"

"Era tal mi tristeza, a parte eran como 300 pesos, pero era tal mi tristeza, por que yo me quería comprar unas botas, que mi papá me terminó comprando. Gastó más mi papá en llevarme todos los días al parque de diversiones, por que no me quedo ni para el trasporte", recordó con una sonrisa en el rostro.



RICARDO MANJARREZ

Ricardo Manjarrez por su parte, expresó haber trabajado en varios sitios, uno de ellos fue con un relojero, "Yo trabajé en un lugar del centro vendiendo relojes", recordó el ahora periodista y comentarista el programa de espectáculos.

Al preguntarle Pati Chapoy como le iba en este empleo, el conductor sonrió y dijo; "Digo yo era el empleado, obviamente no era yo el dueño, pero bien Pati Recuerdo que era un lugar por mayoreo y me hablaban de pronto para 'tráeme una caja del x's' y entonces yo marcaba y me iba por ellos a una calles", recordó el conductor y agregó, "Salía yo con un diablito y corría entre la gente para llevar las cajas".

Manjarrez también recordó la satisfacción de recibir sus primeros ingresos y expresó, "Se sienten padre tus primeros sueldos, recuerdo que con eso me compré un DVD, el compré una cadena a mi mama, bueno..."

Mónica Castañeda

La conductora de espectáculos también tuvo un empleo distinto al que ahora desempeña, cuando aún era estudiante trabajó en un restaurante, así lo recordó; "Yo en algún tiempo fui mesera de un restaurante de una amiga de mi mamá y entonces dije 'si las propinas de algo te sirven, adelante'".

"Cuando se trata de salir adelante y buscar un ingreso, le rascas y no pasa nada", expreso Mónica Castañeda al explicar que un trabajo siempre es noble y no hay profesión indigna.

Pedro Sola

El tío Pedrito Sola, como es conocido en las redes sociales, también comentó cual fue su primer empleo, el cual recuerda con nostalgia, por qué se lo ofreció una tía. "Yo fui cajero de un restaurante de una tía mía que estaba aquí por la calzada, tenía una fuente de sodas, y sábados y domingos me pagaban cien pesos por cada día y yo era el cajero", recordó el conductor de televisión.