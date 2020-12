“¡Vaya violación a mi intimidad!”: Gabriel Soto habla sobre su video íntimo

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Soto rompió el silencio sobre su video íntimo que se filtró en redes sociales.

El actor mexicano no sólo aceptó ser el autor de dicho material de contenido explícito, sino que dejó ver su indignación por la violación a su intimidad.

Pues qué les digo… ¡Disfruten! ¡Vaya violación a mi intimidad!”, publicó en Twitter.

Pues que les digo..... Disfruten! ��♂️. Vaya violación a mi intimidad!!! — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) December 21, 2020

Eso no fue todo, pues a través de sus historias de Instagram hizo un comunicado donde, además de expresar su enojo, aclaró qeu el video se grabó hace varios años.

“¿Qué les digo?... Una raya más al tigre, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad, y dejar en claro que esto pasó hace muchos años, me hago completamente responsable de este tema”, escribió.

Además, mostró su preocupación por su pareja Irina Baeva y sus dos hijas que procreó con Geraldine Bazán, pues pide a los internautas que tengan más tacto sobre el tema por ellas.

“Quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y comprensión muchas gracias y cuídense mucho”, enfatizó.