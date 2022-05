Vanessa Guzmán presume a su nuevo amorcito

Ciudad de México.- ¡Más enamorada que nunca! Vanessa Guzmán postea una fotografía junto a su nueva pareja Carlos Martínez e incluye una amorosa felicitación de cumpleaños.

Esta no es la primera publicación en compañia de él, sin embargo, en esta confirma su relación."Felicidades a la persona que me ha traído amor , felicidad, y compañía… gracias por hacerme tan feliz y compartir todas mis locuras, sin tu apoyo , comprensión y respeto nada sería posible.. te amo y deseo muchos cumpleaños más juntos . Que llueva felicidad en ti este día y siempre .. love you" compartió a sus seguidores.

Aunque en un pasado no se conocía la identidad de su pareja para el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió estaba con alguien:“Si ustedes siguen mis redes y ven mis viajes que comparto y definitivamente es más que evidente que tengo una relación de pareja, en donde estoy plenamente feliz, disfrutando y viviendo, apoyada al 100 por ciento, además comparte este mundo conmigo, empresario, tenemos nuestro gimnasio, que por fin ya lo abrimos aquí en el Paso, Texas”.

La actriz también se encuentra muy entregada actualmente al fisicoculturismo.