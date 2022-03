Vanessa Guzmán: la ansiedad que le provocó diferencias con colegas del medio

Ciudad de México.- La actriz Vanessa Guzmán habló sinceramente sobre el comportamiento que habría tenido con algunos de sus compañeros del medo artístico mientras rodaban proyectos para la pantalla chica.

“Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto que me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo, se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, contó la actriz.

En una entrevista Vanessa confesó que la ansiedad le provocaba sentirse irritada en ciertos lugares.

En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, esta temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración”

Relató.

Vanessa tenía que huir

Ante dicha situación, Guzmán se vio obligada a huir del lugar donde estaban sus amigos. “Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando”.

Después de años tratando su diagnósticos, actualmente la artista está enfocada en su estabilidad emocional, además de seguir compitiendo en fisicoculturismo.

“Hace 25 años me dijeron 'tienes todas las posibilidades de serlo', no hice caso, no lo quise hacer y 25 años después aquí estoy”, remató.

Como se recordará, parte del elenco de la telenovela ‘Atrévete a Soñar’, entre ellos Rene Strickler, Violeta Isfel y Cynthia Klitbo, manifestaron lo complicado que era trabajar con Vanessa, situación por la que la actriz ha salido a confesar el momento tan complicado que atravesaba en esa época.