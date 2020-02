Vanessa Claudio pierde el hambre por su presentación en Suelta La Sopa

CIUDAD DE MÉXICO.- A punto de hacer su presentación oficial como conductora del programa Suelta la Sopa, Vanessa Claudio confesó estar tan nerviosa que hasta el hambre se le quita.



No obstante, la presentadora prometió que estará lista en cuanto debute en vivo en el programa de espectáculos de Telemundo, hoy, a las 23:00 horas.



"Ser la nueva siempre es difícil porque es conquistar nuevo mercado que no me conoce. Tendré que volver a ser esa niña nueva a la que la gente aprenderá a conocer.

"Es un reto porque es un programa de televisión que no había hecho, pero ahora que esté, espero les guste conocerme y me acepten", dijo la también actriz.

Claudio se ganó un lugar en la televisión mexicana por su participación como conductora de programas de TV Azteca, como Venga la Alegría, Este es mi Estilo y Mexicana Universal.Aunque tiene experiencia para estar frente a cámaras, la también modelo reconoció que unirse al equipo de Suelta la Sopa, entre ellos Carolina Sandoval, Juan Manuel Cortés y Luis Borrego, implica un desafío."El reto aquí es también el periodismo porque, independientemente de que siempre tenemos que estar informados, sabemos que somos responsables cien por ciento de lo que digamos."Por eso tengo que llegar muy temprano, sentarme a ver nota por nota para poner un punto de vista, un sello que puede favorecerme o no", explicó.Al entrar a la emisión como reemplazo de Verónica Bastos, está consciente de que pueden surgir comparaciones."Conozco algo de su trayectoria y creo que es una gran periodista, una mujer que ama su trabajo.Pero no pretendo llenar sus zapatos porque ella es totalmente diferente a mí; más bien me voy a poner zapatos nuevos por el bien común de la gran familia que son (los conductores)".