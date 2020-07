Vanessa Claudio asegura que en Tv Azteca no la dejaban crecer

MIAMI, Florida.- Vanessa Claudio se sinceró sobre su repentina salida del programa matutino “Venga la Alegría” y de Tv Azteca, televisora que fuera su casa por más de 10 años.

La conductora considera que no le parecía justo que tenía que ayudar o capacitar a sus compañeros cuando ella había estado fuera del aire por 3 años para capacitarse y estar en el lugar donde estaba.

“Kristal era nueva, y al principio me ponían con Kristal a tratar de leerle el guion para que ella entendiera qué tono le tenía que dar, y a mi se me hacía un poco injusto, porque en todas las secciones me ponían a Kristal al lado, diciendo secciones que yo traje al programa. Ella no tiene la culpa, era algo que tu decías no es que no le des oportunidad, pero pagué un derecho de piso gigantesco”, explicó.

Claudio recordó que ella tenía que llegar más temprano para poder ayudar a sus compañeros y ella salía al aire hasta casi la mitad del programa.