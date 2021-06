Vanessa Bryant critica a Nike por lanzamiento no autorizado de tenis “Mambacita”

LOS ÁNGELES, California. – Vanessa Bryant, esposa del fallecido Kobe Bryant, cuestionó por medio de sus redes sociales a Nike para pedir explicaciones sobre un par de tenis “Mambacita” que fueron filtrados en línea.



Por medio de su Instagram personal, Vanessa expresó su molestia porque un par de tenis en los que trabajó con la marca deportiva, mismos que fueron creados en honor a su hija Gianna, fueron lanzados al público sin su consentimiento.



“Mambacita”, tal como el apodo de Gianna, son un tenis en blanco y negro con detalles dorados que incluye los nombres de Kobe y Gigi en la parte trasera y su número 2 en los laterales.



“Este es un zapato en el que trabajé en honor a mi hija, Gianna. Iba a llamarse “Mambacita”. Elegí los colores en honor a su uniforme: el número 2 que usaba en su uniforme, el patrón interior, Kobe y Gigi en la parte trasera en oro en lugar de la firma de Kobe, los detalles interiores del zapato (mariposa, alas, halo), etc”, expresó Vanessa por medio de una publicación.



Los zapatos MAMBACITA NO están aprobados para la venta. Quería que se vendiera para honrar a mi hija con TODAS las ganancias en beneficio de nuestra fundación, pero no volví a firmar el contrato de NIKE para vender estos zapatos. Los zapatos MAMBACITA no fueron aprobados para fabricarse en primer lugar. NIKE no nos ha enviado ninguno de estos pares ni a mí ni a mis niñas”, añadió Bryant en su post.