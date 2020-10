Van Halen, el legado rockero de una familia

Cuando Eddie Van Halen y su hermano Alex decidieron crear la banda Van Halen en 1972 no imaginaron que pronto serían una de las agrupaciones de hard rock más importantes del mundo. Inicialmente la nombraron Mammoth, pero para 1978 cuando lanzaron su álbum debut, ya habían elegido su apellido para representarlos.

La decisión parecía lo más conveniente luego de que su único compañero, el bajista Mark Stone abandonó la agrupación en 1974, en su lugar llegó Michael Anthony y el vocalista David Lee Roth. Después tuvieron un par de vocalistas más: Sammy Hagar y Gary Cherone.

Su primer álbum homónimo se encuentra en el puesto número 410 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En la década de los 70 el disco se posicionó como uno de los más vendidos, con 10 millones de copias. En él se incluyen temas emblemáticos como "Runnin with the Devil" y "Eruption".

El encanto y la habilidad de Eddie Van Halen apoyaron en gran medida al progreso de la banda que hoy es una de las que más ha vendido discos en Estados Unidos, con 56 millones de copias y un total de 12 álbumes de estudio. Fue el primero en utilizar la técnica Tapping, que resulta de presionar las cuerdas sobre el mástil de una guitarra o un bajo. Eddie popularizó este sonido e incluso durante un tiempo, tocó sus solos de espaldas al público para evitar revelar el secreto.

Durante el 2007 su nombre fue incluido en el Salón de la fama y ganaron un Premio Grammy como Mejor Espectáculo de Hard Rock, en 1991 con su disco "For Unlawful Carnal Knowledge", que también fue el puesto número uno de la lista The Billboard de ese año. En 2004 decidieron tomar un descanso para volver con una gira de un año en 2007 que incluía el regreso del primer vocalista, David Lee Roth y detrás del bajo, el hijo de Eddie: Wolfgang.

Su último álbum fue lanzado en febrero del 2012 y titulado "A Different Kind of Truth" ("Un tipo diferente de verdad"). Hoy tienen más de ocho millones de escuchas en streaming.

Este martes, tras la muerte de Eddie luego de luchar contra el cáncer de garganta que le diagnosticaron desde el año 2002, su hijo Wolf dedicó unas palabras en las que recordó su faceta como músico junto a su papá. "Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá", escribió en Twitter.

Asimismo sus seguidores reconocieron el talento del guitarrista que murió a los 65 años y el legado musical que deja al rock en general.

Ha muerto Eddie Van Halen, uno de mis guitarristas y artistas favoritos, genio absoluto, influencia para muchos, y líder de una banda histórica e increíblemente divertida.

Odio el cáncer y todo lo que conlleva...

En paz descanse. pic.twitter.com/VfNxJafTRt — Jordi Wild (@JordiWild) October 6, 2020

Lamentable la muerte de Eddie Van Halen a los 65 años a causa de cáncer. Virtuoso e innovador guitarrista. Influencia clara en toda una generación. #RIP #EddieVanHalen #Legend pic.twitter.com/BRa3wPH38Q — Claudio Rodriguez (@soyclaudiotv) October 6, 2020