Valentino Lanús asegura ser una “gran ama de casa”

Ciudad de México.- Valentino Lanús sigue disfrutando de su regreso a la pantalla chica después de ausentarse por años, aunque el actor reflexionó sobre su vida y la forma en la que la paternidad le cambió la existencia.

Después de que en 2016 se convirtiera en padre y se alejara de los reflectores para ver crecer a su hija, el artista reveló que tuvo que aprender a realizar labores domésticas.

Vamos haciéndonos más sabios. No solo nos toca a los hombres la parte económica, sino nos toca también la parte de la casa ¿no?, antes de venir a México estuve viviendo en Estados Unidos, en Austin, y ahí te toca a ti ¿sabes?, te toca todo, y ahí tuve ya la maestría de ser una gran ama de casa”

Contó con una sonrisa al programa ¡Siéntese Quien Pueda!

Sobre tener hijos

Valentino reflexionó sobre la decisión de las personas de tener hijos y subrayó: “Estamos muy mal preparados para enfrentar la paternidad, vivimos en una exigencia social y económica y de todo tipo que lo hace imposible. Hasta que no eres papá, no sabes de qué se trató esto”.

Acto seguido, el artista señaló que el dinero juega un papel fundamental en esta labor, pero no lo descubrió hasta que llegó su descendiente.

“Prepararse económicamente es algo fundamental en la paternidad para que puedas vivir ese tránsito y no nos atropelle. A mí me atropelló y lo reconozco, y con todo que tenía mis cositas, me tocó vender todo porque no había de otra, y buscar formas, crear nuevas formas”, manifestó.

Hizo de todo

Finalmente, Valentino reveló que tuvo que hacer de todo para poder subsistir, debido a que decidió abandonar su carrera en el medio del espectáculo.

“Me quitaron mi exclusividad en tele, se acabó la fuente de ingresos, se acabaron las novelas, se acabó todo porque paré todo, entonces había que seguir subsistiendo y utilicé todos los mecanismos, o sea todos los bienes que había podido acumular, vender todo para poder seguir y continuar el camino de traer un conocimiento importantísimo que ya tengo”, concluyó.