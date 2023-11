¿Vale la pena ver 'Wish'? La última producción de Disney no cumple expectativas

ESTADOS UNIDOS.- “Wish” la última apuesta animada de Disney, nos lleva en un viaje que intenta explorar el origen de la magia detrás de los deseos, pero termina siendo tan encantadora como una celebración de cumpleaños en un restaurante de carretera. La película, que conmemora el centenario del estudio, se aferra desesperadamente a la nostalgia de los clásicos de Disney, pero se queda corta en cuanto a frescura y originalidad.

¿De que trata?

La trama sigue a Asha, una joven de 17 años con aspiraciones más allá de la magia superficial de King Magnifico, interpretado por Chris Pine. Magnifico promete cumplir los deseos de sus súbditos, pero resulta ser un líder deshonesto cuyo hechizo hace que la gente olvide sus anhelos, manteniéndolos complacidos pero sin ambiciones significativas.

Aunque la película logra entretener a los más pequeños con personajes simpáticos como Valentino, la cabra, y algunos números musicales aceptables, falla en ofrecer la profundidad y la originalidad que esperaríamos de Disney. La protagonista, interpretada por Ariana DeBose, tiene una voz encantadora pero queda atrapada en un guion que no le da espacio para destacar.

Falta de creatividad

La falta de creatividad es evidente en la trama, que se sostiene principalmente por referencias a otras películas exitosas de Disney, como "Mary Poppins" y "Peter Pan". La imitación de escenas de "Encanto" en el número musical "Bienvenidos a Rosas" solo sirve para resaltar la falta de originalidad. La premisa de los deseos y la magia se diluye en una narrativa predecible y poco emocionante.

Capitalizar la nostalgia

A pesar de algunos momentos encantadores y la calidad vocal de DeBose, "Wish" no logra despegar y ofrecer una experiencia verdaderamente mágica. Las canciones de Julia Michaels y Benjamin Rice son funcionales pero no logran alcanzar el nivel de impacto emocional de éxitos anteriores como "Let It Go".

Johnny Oleksinski en una reseña de la película para el New York Post describe:

Al final, la audiencia adulta de 'Wish' siente lo mismo que su heroína expresiva: ‘Así que hago este deseo. ¡Tener algo más para nosotros que esto!’

Para los adultos, la película se siente más como un intento desesperado de capitalizar la nostalgia que como una celebración genuina del legado de Disney. La falta de originalidad y la trama predecible hacen que esta película sea más adecuada para una tarde de entretenimiento ligero que para una experiencia cinematográfica memorable.