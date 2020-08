Vadhir Derbez viaja con exnovia y exsuegros

MÉXICO.- Vadhir Derbez y Nathalia Hurtado se conocieron en una entrega de premios Latino, durante el tiempo que ambos vivieron en Nueva York, mientras estudiaban actuación. Después de dos años de no verse, decidieron hacer un viaje juntos, tras haber tenido una relación durante 7 meses. Todo nació durante una llamada entre la joven pareja, donde ella dijo a manera de broma "deberías de venir al viaje", a lo que él no dudo en responder que sí.

Hay muchos planes para pasar el verano, pero uno poco común es hacer un viaje con tu ex, sobre esto platica Vadhir en su más reciente vídeo de su canal de YouTube, donde narra cómo fue el volver a ver a Natalia y pasar unos días junto con ella y su familia, todo en medio de la pandemia y su situación actual, "De la nada iniciamos a hablar. Yo estando con en Los Ángeles tenía planes de estar en cuarentena con todo esto que esta pasando", platicó el actor.

Con un divertido vídeo en su canal de YouTube, Vadhir Derbez platica como fue la experiencia de viajar con su ex y su familia. (Tomada de YouTube).

La ex novia del actor platica que ella estaba pasando algunos días con su familia en la playa, cuando entre bromas le dijo a Vadhir "deberías venir", a lo que el mexicano respondió: "Literal me soltó la broma de 'ay, deberías de venir' y entre broma y broma muchachos, la verdad se asoma".

Cuando ella le dice que comentó con su mamá la broma y que la ex suegra opinó "Si que venga, obviamente me cayó súper bien", entonces Vadhir pensó: "Capaz que sí se puede y capaz que sí se hace, sería una realidad, sería una posibilidad, sí sus papás dicen que cool y la mamá quiere que vaya", entonces el actor decidió ponerse a hacer las maletas y emprender el viaje.

Todo parecía perfecto, hasta que opinó el papá de Natalia Hurtado y le dijo, "Espera, espera ¿Qué no es tu ex?", a lo que la joven estudiante de actuación le respondió "sí" con un tono nervioso y una sonrisa en el rostro.

¿Qué esperan de este viaje y por qué lo hicieron?

Los jóvenes vivieron una relación de poco más de medio año, pero poco a poco se fueron distanciando y cuando se dieron cuenta que el vivir en dos ciudades distintas los separaría aún más decidieron culminar con su noviazgo, pero conservaron un excelente amistad, ya que antes que novios siempre fueron muy buenos amigos.

"Tenemos una amistad muy grande también, entonces creo que no había una incomodidad necesaria que hubiera una expectativa que tuviéramos que cumplir el uno o el otro, al final de cuentas el plan es dormir yo en mi cuarto y ella en el suyo, no era un plan de parejita", explicó Derbez.

Un fin de semana en la playa pasaron Natalia Hurtado y Vadhir Derbez. (Tomada de YouTube)

"Creo que simplemente es el gusto de vernos y queremos pasar tiempo juntos, y ver que tal", expresó Vadhir durante su video y afirmó que fue bueno convivir con la familia de su ex, "Yo quería conocer más a su familia, porque me caen muy bien, no se tú", bromeó el actor al referirse a la Familia Derbez y se rio diciendo "Qué incómodo".

Natalia por su parte dijo sentirse nerviosa de como se desarrollaría el viaje, "Yo no sé como me vaya a sentir con él aquí, porque no nos hemos visto y es mi ex", expreso Natalia al respecto.

No debe ser sencillo estar siempre en la vista de los medios y llevar una vida tan pública al ser parte de la dinastía Derbez, esto lo expresa el joven actor, "La verdad, es que ha estado increíble este viaje, lo necesitaba muchísimo, yo me la he pasado trabajando mucho y de repente yo solito me envicio con todo esto, con lo que ha pasado en cuarentena y esto salió y fue como super impulsivo de decir 'órale va, me aviento, voy' y ha sido una gran decisión".

"Yo no sabía que hacer, estoy pasando por muchas cosas ahorita en mi vida, tanto personales, como de trabajo, en todo y creo que era muy necesario el estar viviendo esto ahorita y qué bueno que dije que sí. Vamos a darle", expresó Derbez al tiempo que disfrutaba de un atardecer a la orilla del mar.