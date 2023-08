Vadhir Derbez se sincera sobre la ausencia de Eugenio durante su niñez

Ciudad de México.- Vadhir Derbez se encuentra en plena promoción del sencillo ‘’Morrito'' donde aborda las dificultades de crecer con un padre ausente.

El joven fue cuestionado por los presentadores de Ventaneando sobre las razones por las que escribió la canción, en especial porque Eugenio reveló que se sentía culpable de no haber sido un padre más cercano a sus hijos.

No he querido que el mensaje se vaya mucho hacia Vadhir contra su papá o algo así porque cero va por ahí, yo estoy consciente y estoy tan bendecido de que mi papá tenga esta consciencia y esta empatía de decir ‘ah, wow, me doy cuenta de lo que hice y lo que pasó’, y está intentando hacer esos cambios y estar y todo eso. Y él también hizo en su momento lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo y por eso está donde está”

Explicó Vadhir al respecto.

Le reprocha

No obstante, el descendiente del director mexicano dejó entrever que sí existieron algunos detalles que en su momento le reprochó al hombre que le dio la vida.

“No necesariamente de no estar en la misma casa, pero siento que hubo muchos momentos donde me hubiera gustado que estuviera y cositas así, yo lo he platicado con él y eso ha sido un proceso como muy nuestro”, declaró.

Finalmente, Vadhir manifestó que más allá de estas diferencias, con el paso de los años ha ido entendiendo más las dificultades que enfrentó Eugenio como padre.

“También soy muy empático, no era un resentimiento de decir ‘no puedo verlo a la cara porque…’, no al contrario, porque lo entiendo, y yo ahorita que estoy en este trabajo desde hace muchos años entiendo lo demandante que es, entiendo todo eso, es más, el mensaje de esta canción al final de cuentas, que es lo que quiero que la gente se lleve es como revisitar estar heridas y está manera de llevar la relación y tanto de los padres con los hijos, saberse escuchar de una mejor manera”, concluyó.