Vadhir Derbez responde a Angelique Boyer por su vergonzosa anécdota

Días después de que Angelique Boyer revelara en una entrevista que uno de los momentos más vergonzosos en su vida lo pasó cuando conoció a Vadhir Derbez, ahora es el hijo de Eugenio Derbez quien le envía un mensaje.

Durante su participación en un maratón virtual llamado “Juntos a Distancia”, el joven actor y cantante fue cuestionado por la confesión de Angelique, instante en que aprovechó para enviarle un mensaje a la novia de Sebastián Rulli.

Ah sí vi que Angelique dijo que nos topamos, yo no me acuerdo de esa anécdota, así que esta libre del oso, porque dijo que hizo un oso de que en un momento confundió que mi mamá era una novia de mi papá, que no era mi mamá, mi mamá se llama Silvana”.