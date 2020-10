Vadhir Derbez opinó sobre el divorcio de su hermana Aislinn y Mauricio Ochmann

Luego de que Eugenio, José Eduardo y Alessandra Rosaldo emitieran su opinión sobre el “truene” entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochman, ahora también declaró al respecto el último miembro de la familia que fataba: Vadhir Derbez.

En el programa Suelta la Sopa, el actor compartió su sentir después de que el pasado 12 de marzo se diera a conocer sobre el divorcio de su hermana con Mauricio Ochman y, aunque no quiso profundizar en el tema, dijo estar contento con que lo tomaran con madurez.

No yo la verdad no opino de eso porque al final de cuentas estoy muy contento, que ellos estén contentos con la decisión y me encanta que lo hayan tomado de forma más madura y sana... y los amo a los dos", externó.