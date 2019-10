Vadhir Derbez gana ¿Quién es la máscara?

MÉXICO.- Anoche, Vadhir Derbez, con el personaje de Camaleón, se coronó como el gran vencedor de ¿Quién es la máscara?, luego de ganarle a Paty Manterola, quien ostentaba el personaje de Lechuza y obtuvo el segundo lugar.

El tercer sitio fue para Mario Bautista, escondido en el personaje de Cebra. La cuarta posición la ocupó Michelle Rodríguez, oculta en Monstruo, en tanto que el quinto lugar fue ocupado por Natalia Sosa, quien personificó a Conejo.

Los cinco finalistas de ¿Quién es la máscara?: Lechuza, Cebra, Camaleón, Conejo y Monstruo, inauguraron esta última velada con el tema Don’t stop the party.

Enseguida, cada uno realizó su primera presentación individual, con la finalidad de ganar el desafío de ¿Quién es la máscara?

Monstruo mostró su lado divertido con Living la vida loca, Cebra nuevamente ofreció una explosión de energía con Party rock anthem, Conejo puso a todos a bailar con Todos me miran, Camaleón se robó los aplausos al interpretar Don’t stop me now, mientras que Lechuza sorprendió a todos al abrir sus alas luego de cantar Ángel.

Luego de estas cinco actuaciones, el voto del público decidió que Conejo fuera el primero en revelar su identidad. Por primera vez el Panel de Investigadores coincidió al asegurar que se trataba de Natalia Sosa y fue quien efectivamente salió de este personaje.

A continuación, el Panel de Investigadores decidió los tres nombres de los personajes que continuaban en el show, ellos fueron: Camaleón, Lechuza y Cebra. Tal decisión automáticamente dejó fuera de la jugada a Monstruo.

Como de costumbre, los expertos lanzaron sus pronósticos con la intención de adivinar la identidad del próximo revelado: Adrián Uribe dijo Angélica Vale, Carlos Rivera pensó en Mara Escalante, Consuelo Duval creyó que era Sheyla, pero quien no erró fue Yuri al asegurar que Monstruo era Michelle Rodríguez.

En la última fase del programa, previo a definirse el nombre del ganador, los tres personajes en competencia presentaron su última actuación. Camaleón cantó con Carlos Rivera Me muero, Cebra interpretó Me lloras al lado de Gloria Trevi, en tanto que Lechuza hizo suyo el tema Una mentira más, junto a Yuri y Natalia Jiménez.

El voto del público colocó a Cebra en el tercer lugar y tuvo que revelar su identidad. Consuelo Duval pensó que era Juanpa Zurita y Adrián Uribe dijo Emilio Osorio, mientras que Yuri y Carlos Rivera acertaron al decir que Mario Bautista se encontraba adentro de Cebra.

El nombre del ganador quedó en manos de los televidentes, quienes votaron en el sitio oficial quieneslamascara.tv y decidieron que Camaleón fuera el ganador, el segundo lugar fue para Lechuza.

Antes de saber la identidad de Camaleón, Lechuza reveló su identidad y el Panel de Investigadores coincidió en asegurar que Lucero estaba detrás de este personaje, sin embargo, todos se sorprendieron de lo equivocados que estaban, pues apareció Paty Manterola.

Finalmente, el panel de expertos lanzó su última apuesta al tratar de descubrir la identidad del vencedor. Carlos Rivera dijo Kalimba y Yuri pensó en Alan Estrada, sin embargo, quienes acertaron fueron Consuelo Duval y Adrián Uribe al decir que Vadhir Derbez estaba detrás de Camaleón.

De esta manera, Vadhir Derbez se coronó como en el triunfador de la primera temporada de ¿Quién es la máscara?