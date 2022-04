VIRAL: Johnny Depp reconoce que no ha visto 'Piratas del Caribe'

ESTADOS UNIDOS.- De muchos papeles icónicos en las películas que ha hecho Johnny Depp que son por ejemplo Sweeney Todd, Eduardo manosdetijeras, el sombrero loco, Willy Wonka y de más, el más nombrado sin duda es el papel del pirata en Piratas del Caribe "Jack Sparrow".



Johnny Depp expusó en el juicio que lleva con su ex mujer la también actriz Amber Heard, durante su testimonio vino a mención la dicha pelicula y se le pregunto al actoz como creía que resultó la película de acción a lo que respondió:



No la he visto. Pero creo que a la película le fue bastante bien por lo visto, y quisieron seguir con más películas, algo que me pareció bien. No es como si te convirtieras en esa persona, pero si conoces a ese personaje en la medida en que yo lo hice, porque (Sparrow) no era lo que escribieron los guionistas, así que realmente no pudieron escribir para él. Una vez que conoces al personaje mejor que los guionistas, es cuando tienes que serle fiel y añadir tus palabras".