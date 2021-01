VIDEO/FOTOS: Posando en lencería roja para San Valentín, Rihanna sorprende a sus seguidores de Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Rihanna derrochó sensualidad y cautivó a sus seguidores de Instagram posando en lencería roja, alusiva al Día de San Valentine, dejando poco a la imaginación.

Fue a través de un video publicitario de su marca de lencería Savage X Fenty, que la cantante de 32 años de edad, se mostró como muchos deseaban verla y posó en lencería de encaje rojo, un atuendo muy adecuado para celebrar el próximo 14 de febrero.

De acuerdo a lo publicado en su red social, la colección fue nombrada “Savege X Fenty Valentine’s Day”, que fue pensada para representar el estado de ánimo de cada mujer, destacándose con transparencias y encajes rojos, y corazones rojos en la parte de los pezones.

Durante la grabación del videoclip se pueden ver parte de las prendas que promociona Rihanna, así como los movimientos y poses sensuales que realiza en una cama y algunos otros rincones de una recámara.

En su cuenta de Instagram @badgalriri la intérprete de “Diamonds” subió varios collages de fotos de ella, mostrándose en diferentes poses y algunas leyendas como “Crushin’ on u”, “Heart yes” y “You’re not my only valentine”, mismos que se hicieron virales en muy poco tiempo.

A un día de haberse publicado, el clip de Rihanna lleva más de 5.6 millones de “likes” y más de 22 mil 300 comentarios, en su mayoría halagando la belleza de la también actriz y los diseños únicos de su lencería que está enfocada para cualquier tipo de cuerpo de mujer.