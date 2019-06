VIDEO: Taylor Swift y Katy Perry demuestran reconciliación con un abrazo

Taylor Swift se encuentra estrenando nuevo tema titulado "You Need to Calm Down", y el video presenta una colección repleta de estrellas de los amigos de la cantante y un sorprendente cameo de Katy Perry.

Cabe señalar que la participación de Katy fue lo más sorprendente del video, pues existía una fuerte enemistad entre ellas luego de que Perry comenzara a salir con John Mayer, ex novio de Swift, sin embargo hace un par de días la interprete de ‘Roar’ subió una imagen a redes donde mostraba un plato de galletas que le había regalado Taylor en símbolo de paz.

Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness y Tan Francia aparecen como vecinos amistosos en un parque de casas rodantes con temática LGBTQ +. De acuerdo con RuPaul, los artistas disfrazados de Ariana Grande, Beyoncé, Gwen Stefani y Adele son reinas, mientras que él juega el papel de juez del concurso de belleza.

Swift había estado promocionando la nueva canción en Instagram con imágenes de chispas, arco iris, tatuajes, coronas y té.

El viernes, dio una presentación sorpresa en el Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York y deseó un feliz mes del orgullo.