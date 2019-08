VIDEO: Taylor Swift estrena un nuevo y romántico video musical

ESTADOS UNIDOS.- Apenas unas horas después de cerrar el Central Park de Nueva York para presentarse en Good Morning America, Taylor Swift celebró el próximo lanzamiento de su álbum con el evento Taylor Swift-Lover's Lounge (Live) en YouTube.

La transmisión especial comenzó con un Q&A íntimo donde la cantante de 29 años respondió preguntas candentes de fanáticos de todo el mundo. También leyó extractos de las entradas de su diario, que forman parte de las versiones de los álbumes de lujo.

"En el decimotercer año de mi carrera, quería hacer algo emocionante, retrospectivo y nostálgico", explicó antes de compartir partes de su diario a los 13 y 19 años.

Poco después, los espectadores disfrutaron de una aparición especial de la diseñadora de moda Stella McCartney, quien habló sobre su colección con el ganador del Grammy. Las piezas, que tienen menos de $100 menos algunos artículos especiales, estarán disponibles en The Lover Experience Taylor Swift Pop Up Shop patrocinado por Capital One en la ciudad de Nueva York a partir del viernes.