VIDEO: Tanatóloga se corta el cabello en transmisión en vivo de "Sale el Sol" para donarlo a mujeres adultas y niñas con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- La tanatóloga Gaby Pérez Islas sorprendió a los seguidores del programa “Sale el Sol” al cortarse su sedosa y larga cabellera, la cual la ha cuidado toda su vida, para donarla para ayudar a las mujeres y niñas con cáncer.

La semana pasada, en plena transmisión en vivo del programa del matutino de Imagen Televisión, la colaboradora de cabecera y experta en duelo, Gaby Pérez Islas, quiso poner el ejemplo a los demás y se cortó su cabello para donarlo a la Fundación CIMA, encargada de mandar a realizar pelucas para las mujeres y niñas con cáncer.

La donante reveló que desde que era una niña, jamás se ha cortado su cabello y siempre lo ha cuidado, con él largo de su pelo la han identificado y con ese look la ha visto su familia toda su vida, pero aclaró que eso no es lo que la define como persona.

Este el pelo que conoce mi marido, con él se enamoró de mi. Este es el cabello que conocen mis hijos, es con el que he estado con mis amigas, con el que he estado en medios, pero esto no soy yo. Soy mucho más que esto y hoy, este cabello puede significar mucho más para alguien su autoestima, su valor, recuperar la alegría… hay un propósito, cuando es un fin mayor, nada es sacrificio”, externó.