VIDEO: Tame Impala sorprende con cover de Nelly Furtado (Say It Right)

LONDRES.-Tame Impala ha sorprendido con una versión del éxito del éxito del 2006 de Nelly Furtado "Say It Right" en una actuación especial para BBC Radio 1.

Kevin Parker y sus compañeros le dieron su toque psicodélico al sencillo que ha causado furor en las redes sociales.

Seguido del cover de "Say It Right", Tame Impala también interpretó su canción "Is It True" de su nuevo álbum, The Slow Rush.

"Say It Right" fue producido por Timbaland y apareció en su tercer álbum de Furtado titulado "Loose". La canción fue nominada a un Grammy en 2008 por "Mejor interpretación vocal pop femenina", perdiendo ante "Rehab" de Amy Winehouse.