VIDEO: Suzy Cortez baila en camiseta mojada para sus seguidores

BRASIL.- Suzy Cortez, la ganadora del concurso brasileño ‘‘Miss Bum Bum 2019’’, decidió consentir un poco a sus seguidores al mostrar sus pechos a través de una camiseta mojada, mientras hace sexy baile.

El video fue publicado en su cuenta oficial de Instagram. En el podemos ver a la famosa bailando y moviendo sus caderas al ritmo de una canción mientras jala los tirantes de su ropa íntima y lleva puesta una camiseta blanca mojada.

‘‘Hi guys !!! Subscríbete ahora mismo para tener acesso! (LINK IN MY BIO) Para todo contenido hot. 50% OFF !! ����www.OnlyFans.com/SuzyCortez’’, escribió al pie del clip.

De esta manera la modelo está invitando a sus seguidores a que vean ‘‘contenido más explícito y atractivo por solo $3 dólares al mes’’, señala el texto de su página.

Suzy Cortez nació en Brasil un 16 de mayo de 1990. Cuenta actualmente con 29 años de edad. En 2015 ya había ganado de igual manera el concurso de ‘‘Miss Bum Bum’’, concurso de belleza Miss Bum Bum del 2015, donde recibió aproximadamente $22,000 dólares por ganar la competencia,