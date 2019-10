VIDEO: Si algo me pasa… ahí está Jonathan Islas: Fabiola Campomanes

MÉXICO.- Luego de que Jonathan Islas acusara a Fabiola Campomanes de haberlo golpeado bajo los influjos del alcohol y las drogas, es la actriz quien a través de un video relata su versión y asegura que las cosas no fueron como las contó su ex pareja.

Visiblemente afectada por lo que sucedió, Campomanes relató: “el día de hoy viví una situación muy penosa que la verdad no había dado la cara porque… primero que nada fui a la delegación a levantar una denuncia, a contar lo que viví, lo que viví desde la madrugada de hoy, y esta es la verdad. Yo mantenía una relación sentimental con Jonathan Islas, y el día de ayer decidí terminarla. Después voy a una fiesta a la que me invitaron unos amigos, a un cumpleaños, en la que él no fue invitado, no sé cómo entró a esa fiesta, pero bueno, llego ahí en estado de ebriedad y lo primero que hizo al verme fue agredirme y no solamente me empezó a agredir a mí, empezó a agredir a la gente que estaba a mi alrededor, no solamente hombres sino mujeres, estaba platicando con una mujer e incluso le preguntó que si me había dado un beso o sea, el tipo estaba fuera de sí, agredió amigos, incluso un amigo de mi hija que vino a preguntarme por mi hija”.

Asegurando que tenía como pruebas de su dicho, Fabiola continúo: “Hubo un momento en que sentí que se iba a poner más agresivo cuando vio llegar a una ex pareja mía y en ese momento decidí irme de la fiesta para que el problema no fuera más grande, ni siquiera pedí Uber porque sabía que en el tiempo de espera a lo mejor él me iba alcanzar en la parte de abajo de la fiesta. Entonces decidí tomar un taxi de la calle, los taxistas se dieron cuenta de todo esto, él se me subió al taxi, me salí de ese taxi, corrí al taxi que estaba más adelante y se me volvió a subir al taxi. Entonces venimos hacia mi casa, él me dijo que se iba a ir a su casa, incluso el taxista, ojalá apareciera, porque me serviría muchísimo su testimonio, él se dio cuenta de las agresiones verbales que tuvo conmigo adentro del taxi. Me dijo que se iba a su casa, no se fue”.

De acuerdo a Fabiola Campomanes, las cosas se pusieron peor en su departamento. “Cuando yo lo veo en la entrada de la puerta de mi casa le pido que se vaya y él no se va, y me empieza a agredir verbalmente nuevamente y físicamente, me empujó. Cuando yo veo y siento esto, la verdad es que me dio miedo, me dio miedo que me fuera a golpear, por qué, porque mi hija estaba durmiendo en su cuarto y me dio… vergüenza todo esto que estaba viviendo, el haberme puesto en una situación así, el haber mantenido una relación sentimental con alguien que ya me habían dicho que pues él podía, podía ponerse así, así de loco… en fin. Decidí subir a mi cuarto a apagar las luces y hacerme la dormida, él se quedó en la parte de abajo, bebiendo. Después subió, se acostó en mi cama completamente vestido. A las 8 de la mañana, me desperté yo a bañarme, a sacar a mi perro a hacerme de desayunar. Yo tenía una cita a las 10 y media de la mañana, a las 10:15 decido despertarlo y pedirle de favor que se vaya de mi casa porque no quería que mi hija cuando se despertara lo encontrara aquí, y que él y yo ya no andábamos, se despierta yo no sé si todavía en un estado sumamente alterado, el cual lo vi más violento todavía. Empezó a sacar las cosas de mis cajones, me las empezó a aventar y ahí fue cuando se puso más violento y me agredió físicamente, y yo me salí corriendo de mi casa. Llegue a mi cita que era en la esquina de mi casa, que era a las 10:20 yo creo, las personas que me vieron llegar me vieron en estado alterado, obviamente no dije nada. Cuando estaba yo en esta cita y esta terapia me empezaron a llegar mensajes de lo que él estaba subiendo en las redes sociales y me lleno de vergüenza, de dolor de no poder creer que uno pueda tener una relación sentimental con alguien que se atreva a hablar así y a la persona con la que compartió… en fin”.

Finalmente, la actriz aseguró: “Yo no soy una persona que utilice mis redes sociales para para ventilar mi vida privada o amorosa, no me hago famosa a costa de esto, se no que esté buscando él… Esto que él hizo de subir este video donde sale golpeado, que ni siquiera sale tan golpeando como él dice, que esta ensangrentado, que yo no veo la sangre, donde ustedes pueden ver el estado alterado y alcohólico en el que esta, donde dice que lo golpee, pues yo no sé si ustedes saben cuánto mido y el tamaño de mis manos. Yo no sé qué esté buscando, hoy me volvió a amenazar hacer un rato, yo ya levanté una denuncia y yo lo único que quiero decir que si algo me pasa… pues ahí está Jonathan Islas”

Sin embargo, poco después de que Campomanes publicara este video, el actor amenazó con dar más detalles de su versión y público algunas fotografías en las que aparentemente muestra que no consume alcohol, por lo que se espera que las próximas horas el histrión de más pruebas de dicho en este caso.