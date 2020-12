VIDEO: Samo reveló que su padre fue su primer maestro de canto en el coro de la iglesia junto con sus seis hermanos

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantautor Samo reveló que la música la trae en la sangre, ya que su padre fue su maestro de canto y su mamá también sabe cantar, por lo que desde muy niño siempre ha tenido esa habilidad que le ha servido también para componer.

En una entrevista que otorgó a Sergio Mayer en el programa “Sin Restricciones”, Samo aseguró que sus padres no pudieron apoyarlo a impulsar su carrera como cantante, ya que no tenían la posibilidad económica de hacerlo.

El intérprete de “Víveme” reconoció que las enseñanzas de su padre fueron una base importante en su carrera como intérprete, además de que su salón de ensayos fue frente al mar, cuando caminaba por la playa entonando varias melodías al mismo tiempo que perfeccionaba su voz y tonalidades.



Nace “Samo”

El nombre real de Samo es Samuel Parra Cruz, pero gracias a su primer productor, fue que surgió su nombre artístico.

Saltó a la fama tras su participación en el certamen “Valores Juveniles”, a donde envió su demo que grabó con el piano de la iglesia en la que participaba en el coro, con una adaptación de la música de “Gatos en el Balcón”, de Fey, pero con una letra propia a la que nombró “Puedes Ser el Mejor”.

Yo no sé si se podía o no, pero dije: ‘Me gusta esta canción, pero la letra no es lo que quiero decir, entonces yo quiero decir en este momento esto’. Y entonces, era una canción muy aspiracional, que hablaba sobre levantar el vuelo, como las águilas y llega alto…”, mencionó.