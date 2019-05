VIDEO: Rosalia estrena nuevo tema ‘Aute Cuture’

Después de su éxito ‘Con Altura’ a lado de J Balvin, Rosalia vuelve con más ritmo a la escena musical.

La española, que va tomando mayor popularidad, invitó a sus seguidores por medio de redes sociales a conocer su nuevo video, el cual lleva por nombre: ‘Aute Cuture’.

Hace tan sólo un día, Rosalia recordaba que se cumplía un año de haber sacado el tema ‘Malamente’, por lo que decidió agradecer a las personas de su alrededor por su crecimiento.

‘‘Hoy hace un año que saqué Malamente. Hoy hace un año que mi vida cambió con este tema que me permitió conectar con tantas personas... Fue gracias a mis amigos y mi familia q pude emprender El Mal Querer. Aún no puedo creer que haga solo un año cuando por poco me moría de los nervios pk estaba arriesgándolo todo por este proyecto’’, agregó la cantante.

La cantante continúo hablando sobre el arduo trabajo al que se ha sometido y en lo importante que fue no dejar ir las oportunidades.

‘‘Ha sido 1 año en el que he intentado no dejar escapar una sola oportunidad y trabajar durísimo. Y estoy super agradecida x todo lo q me ha venido y todas las personas q me han ayudado. Cada día q pasa doy las gracias de teneros apoyandome. Mi musica ni nada de esto tendria sentido sin vosotros’’.

En el video podemos ver su ya clásico baile flamenco, colores oscuros y metálicos, además de uñas extremadamente largas que hace lucir en los tradicionales movimientos de mano.