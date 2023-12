VIDEO: Reaparece la entrevista en la que Jaime Maussan afirma que la Virgen le habló

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de diciembre (EL UNIVERSAL).- En los últimos años, Jaime Maussan, reconocido periodista y ufólogo mexicano, ha captado la atención del público con sus estudios acerca de OVNIs y seres extraterrestres. No obstante, su nombre ha vuelto a destacar en las redes sociales debido al renacer de una entrevista que concedió a la comunicadora Adela Micha para su canal de YouTube "La Saga", donde sostuvo que la Virgen de Guadalupe se comunicó con él.

“Es verdad, no lo niego. Sí me habló, y lo hizo con enojo”

Además, señaló que al observar detenidamente a la "morenita", notó que sus ojos se movían, lo cual despertó su curiosidad.

Empecé a notar que cada pestaña tenía un tamaño diferente, y pensé, '¿cómo la pintaron así? Eso es imposible'. Eso me llamó la atención, así que comencé a recorrer el ojo, donde me pareció ver algún tipo de movimiento, y luego me adentré en el iris, como si fuera un pozo sin fondo y comencé a descender.